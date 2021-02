La politica estera economica è la sfida del governo e degli anni Venti. Scrive il prof. Farese (Di domenica 14 febbraio 2021) Siamo finalmente alla fine una fase di incerta collocazione internazionale del paese. Da una parte c’era chi guardava alle nuove (vecchie) potenze riemergenti, come Cina e Russia e dall’altra chi puntava a ristabilire un prioritario, e in qualche modo esclusivo, rapporto con gli Stati Uniti. Dall’altra ancora, infine, chi pensava di estrarre valore negoziando di volta in volta senza vincoli precostituiti (come una sorta di “Global Italy” in tutto simile e in tutto diversa dalla “Global Britain” che qualcuno ha in mente). Il tutto mentre l’orizzonte europeo faticava, complice la crisi dei debiti sovrani, ad assumere i caratteri di una scelta irreversibile. Poi sono venute la pandemia, la risposta “politica” dell’Europa, la crisi di governo. Il carattere “atlantista ed europeista” che si annuncia oggi come una delle caratteristiche di fondo del ... Leggi su formiche (Di domenica 14 febbraio 2021) Siamo finalmente alla fine una fase di incerta collocazione internazionale del paese. Da una parte c’era chi guardava alle nuove (vecchie) potenze riemergenti, come Cina e Russia e dall’altra chi puntava a ristabilire un prioritario, e in qualche modo esclusivo, rapporto con gli Stati Uniti. Dall’altra ancora, infine, chi pensava di estrarre valore negoziando di volta in volta senza vincoli precostituiti (come una sorta di “Global Italy” in tutto simile e in tutto diversa dalla “Global Britain” che qualcuno ha in mente). Il tutto mentre l’orizzonte europeo faticava, complice la crisi dei debiti sovrani, ad assumere i caratteri di una scelta irreversibile. Poi sono venute la pandemia, la risposta “” dell’Europa, la crisi di. Il carattere “atlantista ed europeista” che si annuncia oggi come una delle caratteristiche di fondo del ...

