La Nuova Zelanda non è più Covid free: lockdown a Auckland. Slitta l'America's Cup (Di domenica 14 febbraio 2021) Il primo ministro della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha ordinato un lockdown di livello 3 a Auckland, in seguito alla scoperta di tre nuovi casi di Covid-19 nella maggiore città del Paese. Le restrizioni saranno in vigore per tre giorni e prevedono la chiusura dei luoghi pubblici e il divieto di assembramenti oltre le 10 persone salvo matrimoni e funerali. Le scuole e i negozi possono restare aperti purché venga rispettato il distanziamento. Di conseguenza, anche le gare della Challenger Series dell'America's Cup saranno ritardate di almeno un giorno. La nota del rinvio è stata comunicata dagli organizzatori della competizione, che dicono ora di essere impegnati col governo per monitorare la situazione.

