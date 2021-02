La nave Cavour della Marina in porto a Norfolk

(Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA – La portaerei Cavour della Marina militare ha ormeggiato ieri nella base navale della Seconda Flotta della US Navy di Norfolk, in Virginia. Ad accogliere l’ammiraglia della Squadra Navale della Marina impegnata nella campagna “Ready for Operations” (RFO), l’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Armando Varricchio. Così in una nota la Forza Armata. L’Ambasciatore, nel suo saluto all’equipaggio e al comandante della portaerei Cavour, capitano di vascello Giancarlo Ciappina, ha ricordato come quest’anno ricada “il 160esimo anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche bilaterali tra l’Italia e gli Stati Uniti. I nostri sono Paesi alleati e amici, il cui rapporto è figlio di quella tradizione marinara che spinse un navigatore genovese ad affrontare onde e correnti allora sconosciute”.

Tweet della Marina militare: Campagna Ready For Operations:è arrivata a Norfolk! Dopo la traversata atlantica il suggestivo ingresso nella baia di Chesapeake e l'ormeggio nel porto della 2ndfleet. Da domani per la portaerei della Marina Militare ... Ieri, 13 febbraio 2021, la portaerei Cavour della Marina militare ha ormeggiato nella base navale della Seconda Flotta della US Navy di Norfolk, in Virginia. Ad accogliere l'ammiraglia della Squadra N ... Nave Cavour è arrivata oggi a Norfolk. Dopo la traversata atlantica, il suggestivo ingresso della portaerei italiana nella baia di Chesapeake e l'ormeggio nel porto della ...