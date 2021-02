"La mia vita, musica che accade". L'addio di Erriquez, leader della Bandabardò, è un inno alla vita (Di domenica 14 febbraio 2021) “Ogni storia ha una sua vita e ogni vita ha mille storie. La mia vita è stata musica che accade, incontri di popoli, magie, racconti, mille soli splendenti e vento in faccia. Non ho rimorsi, non ho rimpianti, la mia vita è stata tutta un’avventura”. È quanto si legge sul profilo Facebook di Enrico Greppi, in arte Erriquez, voce e anima della Bandabardò scomparso la notte scorsa. “Finalmente, dopo tanto inutile errare, ho trovato la donna perfetta e l’ho sposata, rendendola mia per sempre, la mia compagna di vita, di viaggio e di sogni, la mia migliore amica, la mia donna, mia moglie Silvia, a cui devo tanto, a cui devo tutto. Sono ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 febbraio 2021) “Ogni storia ha una suae ogniha mille storie. La miaè statache, incontri di popoli, magie, racconti, mille soli splendenti e vento in faccia. Non ho rimorsi, non ho rimpianti, la miaè stata tutta un’avventura”. È quanto si legge sul profilo Facebook di Enrico Greppi, in arte, voce e animascomparso la notte scorsa. “Finalmente, dopo tanto inutile errare, ho trovato la donna perfetta e l’ho sposata, rendendola mia per sempre, la mia compagna di, di viaggio e di sogni, la mia migliore amica, la mia donna, mia moglie Silvia, a cui devo tanto, a cui devo tutto. Sono ...

