La mia Africa: Meryl Streep, tra leoni e ippopotami, un set ad alta tensione (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sul set de La mia Africa Meryl Streep fu costretta ad affrontare situazioni difficili a causa della presenza di animali selvaggi come leoni e ippopotami. Le riprese de La mia Africa furono estremamente rocambolesche per Meryl Streep: sul set della pellicola l'attrice fu costretta ad affrontare circostanze molto pericolose, tra momenti ad alta tensione e imprevisti, essendo spesso costretta a recitare nei pressi di animali selvaggi come leoni e ippopotami. In una scena del film Karen Blixen, il personaggio interpretato dalla Streep, viaggia attraverso terre anguste al fine di portare dei carri di rifornimento al reggimento di suo marito. Durante la notte un leone attacca ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sul set de La miafu costretta ad affrontare situazioni difficili a causa della presenza di animali selvaggi come. Le riprese de La miafurono estremamente rocambolesche per: sul set della pellicola l'attrice fu costretta ad affrontare circostanze molto pericolose, tra momenti ade imprevisti, essendo spesso costretta a recitare nei pressi di animali selvaggi come. In una scena del film Karen Blixen, il personaggio interpretato dalla, viaggia attraverso terre anguste al fine di portare dei carri di rifornimento al reggimento di suo marito. Durante la notte un leone attacca ...

chetempochefa : 'La mia stima di persone vaccinate in africa è 25..non 25 mila. Vuol dire che in un Paese come il SudAfrica, con 58… - k_ablo : RT @chetempochefa: 'La mia stima di persone vaccinate in africa è 25..non 25 mila. Vuol dire che in un Paese come il SudAfrica, con 58 mili… - paolamussino : RT @chetempochefa: 'La mia stima di persone vaccinate in africa è 25..non 25 mila. Vuol dire che in un Paese come il SudAfrica, con 58 mili… - cinemaniaco_fb : ?????????????? La mia Africa: Meryl Streep, tra leoni e ippopotami, un set ad alta tensione - Valedance11 : RT @chetempochefa: 'La mia stima di persone vaccinate in africa è 25..non 25 mila. Vuol dire che in un Paese come il SudAfrica, con 58 mili… -