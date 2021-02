La Liguria si ribella | ristoranti aperti a San Valentino

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 14 febbraio 2021) Basta!!!! È l’urlo di ribellione e di disperazione che arriva forte dalla. Moltidella Riviera ligure di Ponente, in particolare a Ventimiglia, hanno tenuto aperto nel giorno di Sannonostante l’interasia stata collocata in zona arancione con il divieto di apertura pere bar. I locali hanno fatto il pienone, in particolare di clienti francesi che, non potendo celebrare la festa degli innamorati in Francia, hanno valicato la frontiera. Qualcuno si è spinto sino a Sanremo. A Ventimiglia il ristorante “Pasta e Basta”, del quartiere Marina San Giuseppe, ha cambiato l’insegna in “Adesso Basta”. A Sanremo cinque locali, soprattutto in zona porto, hanno tenuto aperto. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e polizia municipale elevando sanzioni ai ...