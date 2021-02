La Guinea dichiara il ritorno dell' epidemia di Ebola | L' Oms consegnerà urgentemente vaccini

Agenzia_Ansa : La Guinea dichiara il ritorno dell'epidemia di Ebola #ANSA - SkyTG24 : La Guinea dichiara il ritorno dell'epidemia di Ebola: 7 casi e 3 morti - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: La Guinea dichiara il ritorno dell'epidemia di Ebola #ANSA - mazzocchitti : La Guinea dichiara il ritorno dell'epidemia di Ebola. L'Oms: “Subito assistenza” - JOvincello95 : RT @SkyTG24: La Guinea dichiara il ritorno dell'epidemia di Ebola: 7 casi e 3 morti -

La Guinea è stato il Paese epicentro dell'ultima terribile epidemia di Ebola, dal 2013 al 2016. Come risposta alla nuova epidemia, l'Organizzazione mondiale della Sanità si è detta pronta a '...Il ritorno dell'Ebola in Guinea approfondimento Ebola, annunciata la creazione di una riserva globale di vaccino Il primo decesso si era registrato a fine gennaio a Gouecke, vicino alla frontiera con ...Torna l'Ebola in Guinea e fa immediatamente scattare l'allarme. «Siamo di fronte a un'epidemia», ha detto il capo dell'agenzia sanitaria della Guinea Sakoba Keita, dopo un incontro sull'emergenza nell ...L'OMS promette una rapida assistenza al paese dopo che è stata dichiarata una nuova epidemia di ebola in Guinea.