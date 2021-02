"La festa per la mia Beatrice, prima neonata a battere il Covid. Ora evitiamo la terza ondata" (Di lunedì 15 febbraio 2021) A casa della bimba ricoverata un anno fa nell'ospedale di Bergamo, oggi guarita. Il racconto della mamma: "La gente intorno a noi moriva e la mia guerriera era sola. Adesso è tornata la felicità". Leggi su repubblica (Di lunedì 15 febbraio 2021) A casa della bimba ricoverata un anno fa nell'ospedale di Bergamo, oggi guarita. Il racconto della mamma: "La gente intorno a noi moriva e la mia guerriera era sola. Adesso è tornata la felicità".

