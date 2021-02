La Coppa Italia va a Milano che travolge Pesaro (Di domenica 14 febbraio 2021) L’ Olimpia Milano conquista la settima Coppa Italia della sua storia battendo in finale Carpegna Prosciutto Pesaro 87-59, al termine di un match mai in discussione. Olimpia Milano-Carpegna Pesaro 87-59: cosa è successo? Il match non ha mai avuto storia: fin dall’inizio Pesaro sbatte contro il muro difensivo dei meneghini commettendo tanti falli da non arrivare mai in lunetta. Dopo un primo quarto chiuso a +6, la squadra di Messina schianta gli avversari nella seconda frazione mettendo un parziale di 27-6. Dopo il primo tempo chiuso sul 48-21, le Scarpette Rosse dilagano portando il vantaggio a 38 punti e il match si chiude con un impietoso 87-59. Al suona della sirena esplode la festa in campo del roster di Messina, che conquista l’ottavo trofeo nazionale ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 febbraio 2021) L’ Olimpiaconquista la settimadella sua storia battendo in finale Carpegna Prosciutto87-59, al termine di un match mai in discussione. Olimpia-Carpegna87-59: cosa è successo? Il match non ha mai avuto storia: fin dall’iniziosbatte contro il muro difensivo dei meneghini commettendo tanti falli da non arrivare mai in lunetta. Dopo un primo quarto chiuso a +6, la squadra di Messina schianta gli avversari nella seconda frazione mettendo un parziale di 27-6. Dopo il primo tempo chiuso sul 48-21, le Scarpette Rosse dilagano portando il vantaggio a 38 punti e il match si chiude con un impietoso 87-59. Al suona della sirena esplode la festa in campo del roster di Messina, che conquista l’ottavo trofeo nazionale ...

