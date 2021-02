KTM contro Honda, Beirer: “Pari opportunità per tutti” (Di domenica 14 febbraio 2021) KTM si schiera contro la Honda trovando l’appoggio della maggior parte dei team presenti nel paddock. Secondo Pit Beirer, la casa di Saitama, è stata decisamente la più avvantaggiata per quanto riguarda lo sviluppo della RC213V. Parte così la richiesta alla MSMA (Motorcycle Sports Manufacturers Association) di limitare il numero di GP per Stafan Bradl. KTM contraria al vantaggio Honda Il 2020 per la Honda è stato un anno decisamente particolare: da una parte c’è stato l’incidente di Marc Marquez (che pare stia finalmente recuperando), dall’altra l’enorme vantaggio di avere un tester con pilota titolare. Proprio per questo motivo i costruttori rivali hanno accusato la Honda di “vantaggio competitivo illecito”. Stefan Bradl, tester e wild card Honda, sostituendo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) KTM si schieralatrovando l’appoggio della maggior parte dei team presenti nel paddock. Secondo Pit, la casa di Saitama, è stata decisamente la più avvantaggiata per quanto riguarda lo sviluppo della RC213V. Parte così la richiesta alla MSMA (Motorcycle Sports Manufacturers Association) di limitare il numero di GP per Stafan Bradl. KTM contraria al vantaggioIl 2020 per laè stato un anno decisamente particolare: da una parte c’è stato l’incidente di Marc Marquez (che pare stia finalmente recuperando), dall’altra l’enorme vantaggio di avere un tester con pilota titolare. Proprio per questo motivo i costruttori rivali hanno accusato ladi “vantaggio competitivo illecito”. Stefan Bradl, tester e wild card, sostituendo ...

