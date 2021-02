Kate Rayner di The Coalition | fa coming out come transgender | con le congratulazioni di Phil Spencer

(Di domenica 14 febbraio 2021), Studio Technical Director presso The, studio first-party di Microsoft e responsabile degli ultimi capitoli della serie Gears of War,Gears 5 e Gears Tactics, ha annunciato pubblicamente il proprioout su Twitter. In un lungo messaggio,ha confermato la sua naturapersonae dai pronomi she/her. Si tratta sicuramente di un passo importante nella sua vita, ma la dirigente ha confermato che sia la famiglia che gli amici le hanno mostrato il massimo supporto. Supporto presente anche in ambito lavorativo: tutti i fan, i colleghi di Thee il team Xbox di Microsoft, a quanto pare, si sono dimostrati molto aperti e disponibili. La prova di questa accettazione viene ...

