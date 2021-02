Kamala Harris e Douglas Emhoff, un San Valentino per gli altri (Di domenica 14 febbraio 2021) Biscotti e cuori. Kamala Harris e il marito, Douglas Emhoff, nel weekend di San Valentino, hanno voluto celebrare l’amore, la dedizione, l’impegno che ogni operatore sanitario ha messo nel proprio lavoro. «In questo San Valentino, il nostro cuore è vicino al personale medico-sanitario che lavora giorno e notte per supportare il nostro Paese in un momento tanto difficile», ha scritto online il Second Gentleman degli Stati Uniti, condividendo un’immagine di sé e della moglie al Va Medical Center di Washington, dove la coppia ha distribuito al personale piccoli dolci e bigliettini. Leggi su vanityfair (Di domenica 14 febbraio 2021) Biscotti e cuori. Kamala Harris e il marito, Douglas Emhoff, nel weekend di San Valentino, hanno voluto celebrare l’amore, la dedizione, l’impegno che ogni operatore sanitario ha messo nel proprio lavoro. «In questo San Valentino, il nostro cuore è vicino al personale medico-sanitario che lavora giorno e notte per supportare il nostro Paese in un momento tanto difficile», ha scritto online il Second Gentleman degli Stati Uniti, condividendo un’immagine di sé e della moglie al Va Medical Center di Washington, dove la coppia ha distribuito al personale piccoli dolci e bigliettini.

Il presidente Joe Biden a Camp David per il fine settimana e impegnato, nella giornata di sabato, in riunioni con il Consiglio per la sicurezza nazionale. La vice Kamala Harris con il marito in visita a un ospedale per veterani a Washington. Così la Casa Bianca ha cercato di estraniarsi, soprattutto mediatamente, da quanto accadeva ieri al Senato, che con 57 ...

La difesa reagisce in modo vivace e minaccia di chiamare a sua volta a deporre "un sacco di testi", fino a 300, fra cui la vice - presidente degli Stati Uniti Kamala Harris o la speaker della Camera ...

Il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, insieme al marito, ha voluto celebrare il duro lavoro del personale medico-sanitario. E, al Va Medical Center di Washington, ha distribuito biscottini e ...

Trump può progettare un suo "come back" nel 2024 e mantiene un’ipoteca sul partito repubblicano. Il punto di Giampiero Gramaglia ...

