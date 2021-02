Juventus, si complica la corsa Champions (Di domenica 14 febbraio 2021) La sconfitta contro il Napoli di ieri interrompe la striscia di risultati positivi della Juventus. La squadra di Pirlo esce dallo stadio Maradona con una bruttissima prestazione che complica non poco i piani della società. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, rischia di sfumare un obiettivo per il centrocampo I bianconeri, complice la vittoria della Roma contro l’Udinese, scivolano al quarto posto in classifica in attesa di Lazio-Inter di questa sera. In caso di vittoria della squadra di Inzaghi, la Juventus scivolerebbe addirittura al quinto posto. La prestazione negativa di ieri sera ha permesso a tutte le concorrenti per la zona Champions di recuperare punti sui bianconeri. Juventus, Pirlo perde pezzi per la sfida di Champions Juan Cuadrado, centrocampista e ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 14 febbraio 2021) La sconfitta contro il Napoli di ieri interrompe la striscia di risultati positivi della. La squadra di Pirlo esce dallo stadio Maradona con una bruttissima prestazione chenon poco i piani della società. LEGGI ANCHE: Calciomercato, rischia di sfumare un obiettivo per il centrocampo I bianconeri, complice la vittoria della Roma contro l’Udinese, scivolano al quarto posto in classifica in attesa di Lazio-Inter di questa sera. In caso di vittoria della squadra di Inzaghi, lascivolerebbe addirittura al quinto posto. La prestazione negativa di ieri sera ha permesso a tutte le concorrenti per la zonadi recuperare punti sui bianconeri., Pirlo perde pezzi per la sfida diJuan Cuadrado, centrocampista e ...

Andre89boa : RT @NewsletterLeggo: Donnarumma Milan: si complica la trattativa per il rinnovo Le news del giorno di Juventus - NewsletterLeggo : Donnarumma Milan: si complica la trattativa per il rinnovo Le news del giorno di Juventus - GIUSPEDU : RT @MatteoDG93: In tutto ciò la #Juventus dovrà giocare anche la finale di #CoppaItalia il 19 di maggio: adesso per giocare #JuventusNapoli… - Moixus1970 : RT @MatteoDG93: In tutto ciò la #Juventus dovrà giocare anche la finale di #CoppaItalia il 19 di maggio: adesso per giocare #JuventusNapoli… - MatteoDG93 : In tutto ciò la #Juventus dovrà giocare anche la finale di #CoppaItalia il 19 di maggio: adesso per giocare… -