Juventus sconfitta dal Napoli, Bonucci non ci sta: il messaggio social (Di domenica 14 febbraio 2021) All'indomani della sconfitta contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, in casa Juventus si pensa già ai prossimi obiettivi e sfide. La conferma arriva dal messaggio pubblicato sui social dal difensore bianconero Leonardo Bonucci che oltre a trasmettere la tanta amarezza per il k.o. in campionato lancia uno sguardo alle competizioni europee.Juventus, il messaggio social di Bonuccicaption id="attachment 1093605" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionNonostante abbia osservato la gara dalla panchina a causa di qualche acciacco fisico, Bonucci ha vissuto insieme ai suoi compagni ogni momento della sfida contro il Napoli. Ecco perché la sua rabbia e amarezza sono ...

