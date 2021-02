Juventus, oggi allenamento mattutino in vista della sfida al Porto (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo la deludente sconfitta sul campo del Napoli di ieri sera, immediato il ritorno in campo per la Juventus di Andrea Pirlo. La formazione bianconera, infatti, si è ritrovata questa mattina al Training Center di Vinovo per preparare la prossima sfida. La Vecchia Signora, tornerà infatti in campo mercoledì sera in Portogallo, nell’andata degli Ottavi di Finale di Champions League contro il Porto. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sgarbo al Milan: accordo tra Paratici e Raiola Per chi è sceso in campo contro i partenopei ieri, Pirlo ha fatto svolgere una seduta con lavoro di scarico. Per tutto il resto della rosa, invece, possesso, lavoro fisico e, a conclusione della seduta di allenamento, la classica partitella. Domani, la Juventus ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo la deludente sconfitta sul campo del Napoli di ieri sera, immediato il ritorno in campo per ladi Andrea Pirlo. La formazione bianconera, infatti, si è ritrovata questa mattina al Training Center di Vinovo per preparare la prossima. La Vecchia Signora, tornerà infatti in campo mercoledì sera ingallo, nell’andata degli Ottavi di Finale di Champions League contro il. LEGGI ANCHE: Calciomercato, sgarbo al Milan: accordo tra Paratici e Raiola Per chi è sceso in campo contro i partenopei ieri, Pirlo ha fatto svolgere una seduta con lavoro di scarico. Per tutto il restorosa, invece, possesso, lavoro fisico e, a conclusioneseduta di, la classica partitella. Domani, la...

juventusfc : Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª vo… - juventusfc : ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ??… - tancredipalmeri : Il tifosi dell’Inter che distrugge tutto dopo tre partite in tre settimane in cui l’Inter ha sempre comandato con i… - pol2187 : RT @GiovaAlbanese: La #Juventus sta già pensando alla prossima sfida: alla Continassa si parla solo della trasferta di Oporto. E io - che o… - Gianpax1 : La giornata di oggi è come la sconfitta della mia Juve... Pessima. #Juventus #sanvalentino2021 #finoallafine #NapoliJuve -