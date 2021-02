Juventus, mai così male da 10 anni: peggio solo la squadra di Delneri (Di domenica 14 febbraio 2021) Una Juventus opaca ed affaticata esce sconfitta dallo stadio Maradona di Napoli, dopo aver incassato la terza sconfitta stagionale in campionato. I bianconeri non riescono a ribaltare l’1-0 di Lorenzo Insigne siglato su calcio rigore, provocato da una banale ingenuità commessa da Giorgio Chiellini. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, futuro panchina: viva l'idea Zidane, ma aumenta la concorrenza Ancora una volta la squadra di Pirlo spreca troppo in attacco, con la coppia Morata-Ronaldo non più decisiva come ad inizio stagione. La Juventus sciupa l’ennesima occasione di accorciare in classifica, tenendo conto anche della sconfitta del Milan contro lo Spezia. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, scambio in Germania: Raiola complice dell'affare Massimiliano Allegri, ex allenatore della ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Unaopaca ed affaticata esce sconfitta dallo stadio Maradona di Napoli, dopo aver incassato la terza sconfitta stagionale in campionato. I bianconeri non riescono a ribaltare l’1-0 di Lorenzo Insigne siglato su calcio rigore, provocato da una banale ingenuità commessa da Giorgio Chiellini. LEGGI ANCHE: Calciomercato, futuro panchina: viva l'idea Zidane, ma aumenta la concorrenza Ancora una volta ladi Pirlo spreca troppo in attacco, con la coppia Morata-Ronaldo non più decisiva come ad inizio stagione. Lasciupa l’ennesima occasione di accorciare in classifica, tenendo conto anche della sconfitta del Milan contro lo Spezia. LEGGI ANCHE: Calciomercato, scambio in Germania: Raiola complice dell'affare Massimiliano Allegri, ex allenatore della ...

FBiasin : #Moratti: “#Agnelli? Io non ho mai mandato a quel paese un allenatore della #Juventus”. La sottile ambivalenza di questa risposta. - ZZiliani : #Ronaldo disperato. Gli hanno detto che la #Juventus con #Orsato in campo non perde una partita da 5 anni e 6 mesi… - vitovito63 : RT @ParticipioPart: Due cose: -“L’arbitro è la scusa dei perdenti” finché non perdono loro... -Ci chiamano” Chiagni e fotti”, ma io non ho… - lollogalva : @Pirlo_official per il bene della Juventus, finché non si sblocca mentalmente #Bernardeschi non deve giocare. È com… - marcomasuelli17 : RT @1897_frank: #Chiesa deve restare in piedi perché lo dice lui, ma non ha detto che era da giallo il fallo di #dilorenzo, @SkySport #Care… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus mai DIRETTA Serie A, Roma - Udinese 1 - 0: Veretout la sblocca subito! LIVE

...tempo reale La sconfitta contro la Juventus ha chiuso una settimana molto difficile per la Roma, che spera di tornare alla vittoria all'Olimpico contro l'Udinese. I giallorossi sin qui non hanno mai ...

DIRETTA/ Roma Udinese (risultato 0 - 0) streaming video DAZN: in campo!

Quest'anno non ha mai mollato anche nei momenti più difficili, riuscendo a dare ai suoi ... rappresenta una pronta occasione di riscatto per i giallorossi che, sconfitti dalla Juventus sabato scorso ,...

42 punti in 21 partite, mai così male la Juventus negli ultimi 9 anni: ecco il confronto TUTTO mercato WEB Juve e Milan tornano su due vecchie fiamme

La Juventus e il Milan continuano ad essere attivissimi sul mercato. Paratici e Maldini sondano diversi profili alla ricerca di rinforzi ad hoc per la prossima stagione. Due, però, sono i nomi che con ...

Tifosi contro Varriale: ora basta!

Varriale ha sempre fatto ben poco per mascherare la propria simpatia per il Napoli, specie sui social. E così, dopo alcuni giorni di silenzio su una qualsivoglia partita, il suo ritorno all’analisi pr ...

...tempo reale La sconfitta contro laha chiuso una settimana molto difficile per la Roma, che spera di tornare alla vittoria all'Olimpico contro l'Udinese. I giallorossi sin qui non hanno...Quest'anno non hamollato anche nei momenti più difficili, riuscendo a dare ai suoi ... rappresenta una pronta occasione di riscatto per i giallorossi che, sconfitti dallasabato scorso ,...La Juventus e il Milan continuano ad essere attivissimi sul mercato. Paratici e Maldini sondano diversi profili alla ricerca di rinforzi ad hoc per la prossima stagione. Due, però, sono i nomi che con ...Varriale ha sempre fatto ben poco per mascherare la propria simpatia per il Napoli, specie sui social. E così, dopo alcuni giorni di silenzio su una qualsivoglia partita, il suo ritorno all’analisi pr ...