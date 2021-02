Juventus, infortunio Cuadrado: preoccupano le condizioni del colombiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Terza sconfitta stagionale per la Juventus, che contro il Napoli perde 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Lorenzo Insigne. Una brutta battuta d’arresto per i bianconeri, che non approfittano dello scivolone del Milan a La Spezia per volare a -4 dai rossoneri, con una gara in meno ancora da disputare. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, futuro panchina: viva l'idea Zidane, ma aumenta la concorrenza I campioni d’Italia perdono subendo solo un tiro nello specchio, con un Szczesny praticamente inoperoso per tutta la partita, ma ciò non è bastato per evitare di tornare a casa con 0 punti. Altra nota negativa della serata di ieri, l’infortunio di Juan Cuadrado, uscito ad inizio ripresa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, nuova ipotesi all'orizzonte: possibile un clamoroso ritorno Juan ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Terza sconfitta stagionale per la, che contro il Napoli perde 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Lorenzo Insigne. Una brutta battuta d’arresto per i bianconeri, che non approfittano dello scivolone del Milan a La Spezia per volare a -4 dai rossoneri, con una gara in meno ancora da disputare. LEGGI ANCHE: Calciomercato, futuro panchina: viva l'idea Zidane, ma aumenta la concorrenza I campioni d’Italia perdono subendo solo un tiro nello specchio, con un Szczesny praticamente inoperoso per tutta la partita, ma ciò non è bastato per evitare di tornare a casa con 0 punti. Altra nota negativa della serata di ieri, l’di Juan, uscito ad inizio ripresa. LEGGI ANCHE: Calciomercato, nuova ipotesi all'orizzonte: possibile un clamoroso ritorno Juan ...

