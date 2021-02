Juventus | Dybala vuole il Porto ma c’è ancora dolore | il punto

(Di domenica 14 febbraio 2021)il: la Joya scalpita, ma quel…. Ultimissime sulla possibile convocazione dell’argentino in Champions È dallo scorso 10 gennaio che Paulonon gioca una partita con laper una lesione al ginocchio sinistro. Ora più che mai la sua assenza sta pesando sulla squadra allenata da Pirlo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Come riportato da Tuttosport ogni tanto la Joya avverte: questo il motivo della sua mancata convocazione a Napoli. Convocazione che potrebbe arrivare mercoledì con ilqualora le cose andassero meglio. In queste ore Paulo svolto lavoro individuale e terapie. Leggi su Calcionews24.com

