Juventus, da Cuadrado a Dybala: è corsa contro il tempo in vista del Porto (Di domenica 14 febbraio 2021) In vista del match di Champions con il Porto la Juve tenta il recupero di tutti i giocatori a disposizione. Leggi su 90min (Di domenica 14 febbraio 2021) Indel match di Champions con illa Juve tenta il recupero di tutti i giocatori a disposizione.

ZZiliani : #NapoliJuve, fine primo tempo. C’erano due rigori per il Napoli (il primo non dato nonostante il controllo VAR), du… - ZZiliani : #InterJuve, #Young trattiene #Cuadrado in area, #Calvarese non vede, il VAR lo chiama, rigore per la #Juventus.… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Napoli-#Juve, le pagelle: #Cuadrado e #Morata, tanti errori ?? - burrito19721 : RT @ZZiliani: #NapoliJuve, fine primo tempo. C’erano due rigori per il Napoli (il primo non dato nonostante il controllo VAR), due gialli p… - Pall_Gonfiato : #ChampionsLeague, #Juventus: #Dybala scalpita e punta al Porto. #Cuadrado a rischio forfait -