Juventus, Cristiano Ronaldo suona la carica dopo la sconfitta con il Napoli

La Juventus, ieri sera, ha perso il match contro il Napoli in Serie A. Una gara che, nonostante la contemporanea sconfitta del Milan, potrebbe aver constatato l'uscita definitiva della formazione di Andrea Pirlo dalla corsa Scudetto. A cercare di tenere su di morale l'ambiente e provare a suonare la carica, ci ha pensato così Cristiano Ronaldo.

Il portoghese, infatti, questa mattina sui propri profili social ha invitato i compagni a pensare già al prossimo impegno, quello con il Porto in Champions League tra tre giorni. Questo il post di CR7 su Instagram: "Non sarà questa sconfitta ad abbatterci! Alziamo la testa e pensiamo subito al prossimo impegno."

