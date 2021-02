Juventus, Chiesa sempre più al centro del progetto (Di domenica 14 febbraio 2021) La Juventus esce sconfitta dallo scontro contro il Napoli e si stacca temporaneamente dal treno scudetto. La squadra di Pirlo ha decisamente giocato una partita al di sotto delle aspettative evidenziando continui errori tecnici in fase di impostazione. Tra scelte sbagliate e gol divorati, molti bianconeri hanno offerto una prestazione davvero opaca. LEGGI ANCHE: Juventus U23, giornata speciale per Miretti: esordio in Serie C per il classe 2003 Ma anche in una serata come quella di ieri c’è qualche nota positiva. Federico Chiesa è stato uno degli ultimi ad arrendersi ed è riuscito a creare qualche grattacapo alla difesa partenopea in più di un’occasione. Sia a destra che a sinistra ha offerto un contributo importante in entrambe le fasi di gioco. E’ stato voglioso per tutta la gara, soprattutto nelle lunghe fasi in cui la squadra è ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Laesce sconfitta dallo scontro contro il Napoli e si stacca temporaneamente dal treno scudetto. La squadra di Pirlo ha decisamente giocato una partita al di sotto delle aspettative evidenziando continui errori tecnici in fase di impostazione. Tra scelte sbagliate e gol divorati, molti bianconeri hanno offerto una prestazione davvero opaca. LEGGI ANCHE:U23, giornata speciale per Miretti: esordio in Serie C per il classe 2003 Ma anche in una serata come quella di ieri c’è qualche nota positiva. Federicoè stato uno degli ultimi ad arrendersi ed è riuscito a creare qualche grattacapo alla difesa partenopea in più di un’occasione. Sia a destra che a sinistra ha offerto un contributo importante in entrambe le fasi di gioco. E’ stato voglioso per tutta la gara, soprattutto nelle lunghe fasi in cui la squadra è ...

