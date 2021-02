Juventus | 42 punti in 21 partite | peggior cammino degli ultimi 9 anni

(Di domenica 14 febbraio 2021) per la squadra allenata da Pirlo. Il dato che preoccupa Nel ciclo dei 9 scudetti consecutivi, a questo punto della stagione, lanon aveva mai racimolato così pochicome in questo campionato: 42. È il dato che emerge alla 21esima giornata di Serie A. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU JUVENEWS24 Rispetto alladi Sarri, Pirlo ha ben 9di ritardo. Rispetto alla Juve di Allegri di duefa, addirittura 17. Nel decennio, solo nel 2011/12, quando i bianconeri arrivarono alla fine settimi, si era fatto peggio: 42in 21. Leggi su Calcionews24.com

, 42in 21 partite: peggior cammino degli ultimi 9 anni per la squadra allenata da Pirlo. Il dato che ...Dopo i ko die Milan, l'Inter di Antonio Conte ha nel mirino i 3nell'attesissimo big match di San Siro contro una delle squadre più in forma del momento, la Lazio di Simone Inzaghi, ...