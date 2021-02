Juve, novità su Ramos: c’è stato un incontro decisivo (Di domenica 14 febbraio 2021) Sergio Ramos resta nel mirino della Juventus, anche se nelle ultime ore il difensore pare abbia avuto un incontro che potrebbe risultare decisivo. La Juventus continua a monitorare costantemente il mercato, alla ricerca di elementi in grado di aumentare lo spessore della rosa di Pirlo. Dopo la sconfitta di ieri contro il Napoli, è tempo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 14 febbraio 2021) Sergioresta nel mirino dellantus, anche se nelle ultime ore il difensore pare abbia avuto unche potrebbe risultare. Lantus continua a monitorare costantemente il mercato, alla ricerca di elementi in grado di aumentare lo spessore della rosa di Pirlo. Dopo la sconfitta di ieri contro il Napoli, è tempo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

alessadrocava : @Furiaceca_ Per questo che la sconfitta di ieri non ha alibi. Il napoli ha fatto cagare - il che non e’ una novità… - Moon13_me : #Juve e #Milan prese di mira dai media...non è una novità. Squadrette di poca importanza quando incontrano questi d… - NICKPEANUT : @Giovanni_N0 Vogliamo anche dire che su Sky oggi tra Juve e Milan non ne hanno beccata una? E che non è una novità? - AxxMassimo : @JCTweet_ @PierluigiPugli1 Febbraio mese importantissimo Nulla e' perduto ...nulla Chi da già la Juve per spacciat… - gjoegl : Alla juve non si è mai parlato d'arbitri con Pirlo una novità -

Ultime Notizie dalla rete : Juve novità Cagliari - Atalanta, Di Francesco: 'Fatta una delle gare migliori, grande dispiacere'

... sondaggio dei blaugrana per il messicano " ESCLUSIVA EC Khedira saluta la Juve: ha già svolto le ... Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e ...

Cagliari - Atalanta, Gasperini: 'Gara difficile, se non viene fuori la giocata...'

... sondaggio dei blaugrana per il messicano " ESCLUSIVA EC Khedira saluta la Juve: ha già svolto le ... Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e ...

Decolla il mercato: “Papu” Gomez al Siviglia e la Juve punta sui giovani La Stampa ... sondaggio dei blaugrana per il messicano " ESCLUSIVA EC Khedira saluta la: ha già svolto le ... Ti invieremo una mail solo per leIl Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e ...... sondaggio dei blaugrana per il messicano " ESCLUSIVA EC Khedira saluta la: ha già svolto le ... Ti invieremo una mail solo per leIl Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e ...