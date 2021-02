Juve, in mezzo scatta l'emergenza. Cuadrado e Arthur out per il Porto (Di domenica 14 febbraio 2021) La Juve si sveglia dopo il k.o. di Napoli, il quarto stagionale, un po' leccandosi le ferite, un po' guardando avanti, prima in direzione Champions (mercoledì l'andata degli ottavi col Porto), e poi ... Leggi su gazzetta (Di domenica 14 febbraio 2021) Lasi sveglia dopo il k.o. di Napoli, il quarto stagionale, un po' leccandosi le ferite, un po' guardando avanti, prima in direzione Champions (mercoledì l'andata degli ottavi col), e poi ...

infoitsport : Juve, in mezzo scatta l'emergenza. Cuadrado e Arthur out per il Porto - boabeat69 : @DiegoBergamasc2 @erroriarbitrali La penso esattamente come te...non si analizzano più le prestazioni, si guarda so… - Mirco39185226 : Non vinci gli scontri diretti, Fonseca è scarso, vinci solo co le piccole, Dzeko se lamenta, Pellegrini è un mezzo… - ilcirotano : Juve, in mezzo scatta l'emergenza: scelte obbligate per Pirlo - - DiegoBergamasc2 : @boabeat69 @erroriarbitrali Mah secondo te non ha senso,tutto opinabile però ragazzi quando c'è di mezzo la juve si… -