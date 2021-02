Justice League: tra Zack Snyder e Joss Whedon, cosa accadde sul set tormentato del film (Di domenica 14 febbraio 2021) cosa accadde esattamente sul set di Justice League, passato dalle mani di Zack Snyder a quelle di Joss Whedon? cosa accadde esattamente sul set di Justice League, passato dalle mani di Zack Snyder a quelle di Joss Whedon? La storia completa non è ancora nota, e forse non lo sarà per molto tempo, tra dicerie e accordi di riservatezza (quest'ultimo aspetto soprattutto per le accuse nei confronti di Whedon, che avrebbe avuto un comportamento poco professionale e irrispettoso con cast e troupe durante i reshoot), ma la versione ufficiale è la seguente: durante la post-produzione del film, ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 febbraio 2021)esattamente sul set di, passato dalle mani dia quelle diesattamente sul set di, passato dalle mani dia quelle di? La storia completa non è ancora nota, e forse non lo sarà per molto tempo, tra dicerie e accordi di riservatezza (quest'ultimo aspetto soprattutto per le accuse nei confronti di, che avrebbe avuto un comportamento poco professionale e irrispettoso con cast e troupe durante i reshoot), ma la versione ufficiale è la seguente: durante la post-produzione del, ...

_imaclaire : Povero Jeremy Irons una carriera piegata a questo sacrificio su pellicola della Justice League - Yataerina : Adoro mi ero dimenticata che in justice league quando batman incontra flash a casa sua ci sono le blackpink in tv AHAHAHAH - wrapinpetals : Mio padre sta guardando Justice League e sono saltata sulla sedia quando ho sentito As If It's Your Last - serimeoow : ma in Justice League ci sono le blackpink???? sto ridendo aiut - cinefilosit : Justice League Snyder Cut: il nuovo trailer, con una sorpresa nel finale! #ILoveCInefilos -