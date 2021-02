Italiano: «Ecco come abbiamo dominato il Milan…» – VIDEO (Di domenica 14 febbraio 2021) Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan. Le sue parole Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan. Le sue parole. «La gara è stata preparata ottimamente in settimana, sapevamo la forza straordinaria del Milan, quindi tutti eravamo convinti che per strappare punti avremmo dovuto fare una grande partita. Ci siamo riusciti, dando dunque continuità alla vittoria di Sassuolo. Ho visto fra i ragazzi grande spirito battagliero, attaccamento alla maglia e voglia di imporsi; abbiamo cercato di limitare gli errori dell’andata, provando ad ottenere qualcosa di diverso, lavorando intensamente in settimana. Ci siamo riusciti e non possiamo dunque che essere molto contenti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Vincenzo, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan. Le sue parole Vincenzo, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan. Le sue parole. «La gara è stata preparata ottimamente in settimana, sapevamo la forza straordinaria del Milan, quindi tutti eravamo convinti che per strappare punti avremmo dovuto fare una grande partita. Ci siamo riusciti, dando dunque continuità alla vittoria di Sassuolo. Ho visto fra i ragazzi grande spirito battagliero, attaccamento alla maglia e voglia di imporsi;cercato di limitare gli errori dell’andata, provando ad ottenere qualcosa di diverso, lavorando intensamente in settimana. Ci siamo riusciti e non possiamo dunque che essere molto contenti». Leggi su Calcionews24.com

