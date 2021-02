Italia-Polonia. Relazioni internazionali, difesa, energia, investimenti. Parla l’ambasciatore Amati (Di domenica 14 febbraio 2021) Prima di entrare nel vivo dell’intervista all’ambasciatore d’Italia in Polonia, Aldo Amati, è utile fare un breve excursus inerente alla collocazione della Polonia sullo scacchiere internazionale. Il postulato ideologico “la storia insegna ma non ha scolari”, che ben si adatta al profilo delle società moderne, non si addice al modus operandi dei governi polacchi che si sono succeduti dal 1989, con l’insediamento dell’esecutivo di Tadeusz Mazowiecki, fino all’attuale governo del premier Mateusz Morawiecki. Infatti, seppur considerando l’alternanza partitica da Solidarnosc al PiS di Jaroslaw Kaczy?ski, la Polonia rimane ancorata al patto euro-atlantico. Credo sia utile ricordare l’accordo siglato tra Usa e Polonia per lo schieramento di truppe americane nel Paese, allo ... Leggi su formiche (Di domenica 14 febbraio 2021) Prima di entrare nel vivo dell’intervista ald’in, Aldo, è utile fare un breve excursus inerente alla collocazione dellasullo scacchiere internazionale. Il postulato ideologico “la storia insegna ma non ha scolari”, che ben si adatta al profilo delle società moderne, non si addice al modus operandi dei governi polacchi che si sono succeduti dal 1989, con l’insediamento dell’esecutivo di Tadeusz Mazowiecki, fino all’attuale governo del premier Mateusz Morawiecki. Infatti, seppur considerando l’alternanza partitica da Solidarnosc al PiS di Jaroslaw Kaczy?ski, larimane ancorata al patto euro-atlantico. Credo sia utile ricordare l’accordo siglato tra Usa eper lo schieramento di truppe americane nel Paese, allo ...

rkmontanari : @MaxRibaudo @Radio24_news @Caffedelladome1 @MariaLatella @GiorgiaMeloni @FratellidItalia pensa al rispetto dello st… - sylwiawys : RT @PLinItalia: Congratulazioni a Mario Draghi, nuovo Presidente del Consiglio, per la formazione del nuovo governo italiano???? e auguri di… - PLinMilano : RT @PLinItalia: Congratulazioni a Mario Draghi, nuovo Presidente del Consiglio, per la formazione del nuovo governo italiano???? e auguri di… - PLinItalia : Congratulazioni a Mario Draghi, nuovo Presidente del Consiglio, per la formazione del nuovo governo italiano???? e au… - Belgica_monarqu : RT @EspanhaPV: Grupo D @Ebned_ 0 x 3 @URSS_GOSTOSO •Polonia @VenezaRepublica •Italia 0 x 2 @Belgica_monarqu -