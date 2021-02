Italia digitale secondo il ministro della Transizione: Colao oggi e Colao ieri (Di domenica 14 febbraio 2021) Vittorio Colao, il nuovo ministro dell’Innovazione tecnologica e alla Transizione digitale del governo Draghi che ha avuto un ruolo di rilievo anche nel Conte II, ha già fornito un piano, lo scorso giugno, che delinea le sue idee in termine di innovazione digitale per il nostro paese. Si tratta di 102 schede di lavoro che descrivono una sintesi delle proposte presenti nel piano “Iniziative per il rilancio 2020-2022”. Tra le tematiche più care e in linea con il governo Conte II troviamo la lotta al contante, gli aiuti al 5G, la fibra per tutti e gli algoritmi nella Pubblica amministrazione. LEGGI ANCHE >>> Cosa ci aspettiamo dal ministro della Transizione digitale, Vittorio ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 14 febbraio 2021) Vittorio, il nuovodell’Innovazione tecnologica e alladel governo Draghi che ha avuto un ruolo di rilievo anche nel Conte II, ha già fornito un piano, lo scorso giugno, che delinea le sue idee in termine di innovazioneper il nostro paese. Si tratta di 102 schede di lavoro che descrivono una sintesi delle proposte presenti nel piano “Iniziative per il rilancio 2020-2022”. Tra le tematiche più care e in linea con il governo Conte II troviamo la lotta al contante, gli aiuti al 5G, la fibra per tutti e gli algoritmi nella Pubblica amministrazione. LEGGI ANCHE >>> Cosa ci aspettiamo dal, Vittorio ...

