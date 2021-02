Istanza posticipo Liguria in zona arancione | Toti | ' Richiesta respinta | caro Governo | cominciamo male'

Ultime Notizie dalla rete : Istanza posticipo

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commenta il NO del Governo a posticipare di un giorno l'apertura della zona arancione in Liguria per consentire a bar e ristoranti di rimanere ...Unaurgente al nuovo Presidente Draghi, volta a chiedere ildi 24 ore dell'ingresso della Liguria in zona arancione per il contagio da Covid - 19 risalito negli indicatori delle ultime ...Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito al rifiuto da parte del ministero della Salute dell'istanza urgente presentata per posticipare di 24 ore ...GENOVA - "Cominciamo male, caro Governo". Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito al rifiuto da parte del ministero della Salute dell'istanza urgente p ...