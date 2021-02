Inter Women in semifinale di Coppa Italia: sconfitta indolore contro la Fiorentina (Di domenica 14 febbraio 2021) L’Inter Women in semifinale di Coppa Italia sconfitta indolore per l’Inter Women di Attilio Sorbi che nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia cade 1 a 0 in casa della Fiorentina, ma si qualifica alla semifinale grazie alla vittoria nel match di andata per 2 a 0. Ora le nerazzurre affronteranno il Milan per giocarsi l’accesso alla finalissima. La prima occasione Interessante del match è al quinto minuto con Tarenzi che sfrutta un calcio piazzato di Pandini e manda sopra la traversa. Al quarto d’ora ci provano le padrone di casa con un tiro da fuori di Neto, ma Gilardi para senza problemi. Al 24? l’Inter prova a ... Leggi su intermagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) L’indiper l’di Attilio Sorbi che nel ritorno dei quarti di finale dicade 1 a 0 in casa della, ma si qualifica allagrazie alla vittoria nel match di andata per 2 a 0. Ora le nerazzurre affronteranno il Milan per giocarsi l’accesso alla finalissima. La prima occasioneessante del match è al quinto minuto con Tarenzi che sfrutta un calcio piazzato di Pandini e manda sopra la traversa. Al quarto d’ora ci provano le padrone di casa con un tiro da fuori di Neto, ma Gilardi para senza problemi. Al 24? l’prova a ...

Inter_Women : ?? | GIOIA Le nostre ragazze sono in semifinale di Coppa Italia! Solo applausi per questo gruppo ?? ??… - Inter_Women : ?? | APPUNTAMENTO Domani la gara di ritorno di Coppa Italia TIMVISION ?? @ACF_Womens ?? immagini in diretta su… - Inter_Women : ? #FiorentinaInter LIVE! In diretta la gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia: forza #InterWomen ????? - _intermagazine : Inter Women in semifinale di Coppa Italia: sconfitta indolore contro la Fiorentina - varon_gran : RT @10yorelirincon: Siamo in semifinale @Inter_Women -