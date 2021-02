Inter-Lazio, Skriniar: “Lavoriamo stare qui in vetta, ora testa al derby” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “La Lazio è una buona squadra, sapevamo che partita ci aspettava. Siamo contenti per il 3-1, peccato per il gol subito, potevamo segnare di più ma questi sono segnali importanti”.Sono le parole del difensore nerazzurro Milan Skriniar al 90°. Il giocatore ,Intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" a margine del successo maturato contro la Lazio, ha commentato la prova offerta dalla sua squadra che ha permesso ai meneghini di effettuare il sorpasso ai danni del Milan volando in vetta alla classifica.“vetta? Lavoriamo per stare qui, siamo contenti e ci godiamo la vittoria. Da domani iniziamo a preparare il derby di domenica”. Leggi su mediagol (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Laè una buona squadra, sapevamo che partita ci aspettava. Siamo contenti per il 3-1, peccato per il gol subito, potevamo segnare di più ma questi sono segnali importanti”.Sono le parole del difensore nerazzurro Milanal 90°. Il giocatore ,venuto ai microfoni di "Sky Sport" a margine del successo maturato contro la, ha commentato la prova offerta dalla sua squadra che ha permesso ai meneghini di effettuare il sorpasso ai danni del Milan volando inalla classifica.“perqui, siamo contenti e ci godiamo la vittoria. Da domani iniziamo a preparare ildi domenica”.

