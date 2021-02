Inter-Lazio, Marotta: “Scudetto? Abbiamo il nostro destino tra le mani. In Serie A vince la migliore” (Di domenica 14 febbraio 2021) “Noi dobbiamo fare la nostra strada indipendentemente dagli altri. Il campionato è un torneo in cui vince la migliore, il destino finale dipende solo dal nostro cammino. Siamo ancora nella fase Interlocutoria, la valutazione si può fare sulla prestazione".Così l'ad nerazzurro Giuseppe Marotta che, Intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel pre-gara del match tra Inter e Lazio, si è espresso sul cammino della squadra soffermandosi in particolare sulla gara che questa sera attenderà i suoi: quella contro la Lazio di Simone Inzaghi."La Lazio ha un ruolino di marcia straordinario, giocare con loro e il derby domenica significa affrontare avversari in lotta con noi e una valutazione si può fare. Io sono ... Leggi su mediagol (Di domenica 14 febbraio 2021) “Noi dobbiamo fare la nostra strada indipendentemente dagli altri. Il campionato è un torneo in cuila, ilfinale dipende solo dalcammino. Siamo ancora nella faselocutoria, la valutazione si può fare sulla prestazione".Così l'ad nerazzurro Giuseppeche,venuto ai microfoni di "Sky Sport" nel pre-gara del match tra, si è espresso sul cammino della squadra soffermandosi in particolare sulla gara che questa sera attenderà i suoi: quella contro ladi Simone Inzaghi."Laha un ruolino di marcia straordinario, giocare con loro e il derby domenica significa affrontare avversari in lotta con noi e una valutazione si può fare. Io sono ...

SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - Inter : ?? | AGGIORNAMENTO Cambio di formazione nella Lazio: problemi per Radu, gioca Hoedt #InterLazio ???? #FORZAINTER - Akiengauja : @001Legendary Inter vs Lazio - GoalItalia : Dal 15 maggio 2005 al 14 febbraio 2021: dalla prima in Friuli alla cinquecentesima in nerazzurro ??? -