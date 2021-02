Inter-Lazio, Marotta: “Non pensiamo alle altre, sono certo che la squadra risponderà bene” (Di domenica 14 febbraio 2021) “Dobbiamo fare la nostra strada indipendentemente dalle altre concorrenti, il campionato non è un torneo dove l’episodio crea vantaggio, vince la squadra che ha più continuità e il destino dipende dal nostro cammino. Siamo in una fase Interlocutoria, la valutazione di oggi si potrà fare sulla prestazione”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, nel pre partita del match contro la Lazio nel commentare l’importanza della partita contro i biancocelesti: “Dover giocare contro di loro e poi il derby significa affrontare due avversarie in lotta per il nostro obiettivo. sono certo che la squadra risponderà a sollecitazioni e motivazioni, non dobbiamo dimenticarci del peso che ... Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) “Dobbiamo fare la nostra strada indipendentemente dconcorrenti, il campionato non è un torneo dove l’episodio crea vantaggio, vince lache ha più continuità e il destino dipende dal nostro cammino. Siamo in una faselocutoria, la valutazione di oggi si potrà fare sulla prestazione”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’, Giuseppe, nel pre partita del match contro lanel commentare l’importanza della partita contro i biancocelesti: “Dover giocare contro di loro e poi il derby significa affrontare due avversarie in lotta per il nostro obiettivo.che laa sollecitazioni e motivazioni, non dobbiamo dimenticarci del peso che ...

