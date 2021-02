Inter-Lazio 3-1, nerazzurri in testa e Milan superato (Di domenica 14 febbraio 2021) L’Inter batte la Lazio per 3-1 e vola in testa alla classifica scavalcando il Milan. I nerazzurri non sprecano la chance di conquistare il primato nella 22esima giornata della Serie A. La formazione di Conte sblocca il risultato al 22? con il rigore fischiato per il contatto tra Hoedt e Lautaro. Dal dischetto Lukaku non sbaglia: 1-0. Il raddoppio arriva alla fine del primo tempo. Una carambola tra Brozovic e Lazzari si trasforma in un assist per Lukaku, che buca Reina di destro: 2-0 al 45?. La Lazio prova a rimettersi in carreggiata all’inizio della ripresa e trova il gol al 59?. Escalante devia una punizione di Milinkovic-Savic e beffa Handanovic: 2-1 e gara riaperta, almeno in apparenza. L’Inter, infatti, non ha nemmeno il tempo di spaventarsi. Lukaku, protagonista ... Leggi su funweek (Di domenica 14 febbraio 2021) L’batte laper 3-1 e vola inalla classifica scavalcando il. Inon sprecano la chance di conquistare il primato nella 22esima giornata della Serie A. La formazione di Conte sblocca il risultato al 22? con il rigore fischiato per il contatto tra Hoedt e Lautaro. Dal dischetto Lukaku non sbaglia: 1-0. Il raddoppio arriva alla fine del primo tempo. Una carambola tra Brozovic e Lazzari si trasforma in un assist per Lukaku, che buca Reina di destro: 2-0 al 45?. Laprova a rimettersi in carreggiata all’inizio della ripresa e trova il gol al 59?. Escalante devia una punizione di Milinkovic-Savic e beffa Handanovic: 2-1 e gara riaperta, almeno in apparenza. L’, infatti, non ha nemmeno il tempo di spaventarsi. Lukaku, protagonista ...

