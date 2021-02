Infortunio Cuadrado, allarme in vista del Porto: come sta il colombiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Infortunio Cuadrado – Pessime notizie per Pirlo. Doppia beffa per la Juventus a Napoli. Oltre alla sconfitta, Pirlo deve fare i conti con un Infortunio pesante. Alla delusione per non essere riusciti a incassare i tre punti si aggiunge la preoccupazione per l’Infortunio che ha rimediato Cuadrado, giocatore fondamentale per gli schemi di Pirlo. Il laterale destro è uno dei migliori calciatori di questa Juventus e rischia fortemente di saltare il match di Champions. Infortunio Cuadrado, come sta il colombiano come ha riportato oggi Il Corriere dello Sport, per il calciatore colombiano c’è stato un problema muscolare alla gamba destra durante il match al San Paolo-Maradona. Ed è per questo motivo che è ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 14 febbraio 2021)– Pessime notizie per Pirlo. Doppia beffa per la Juventus a Napoli. Oltre alla sconfitta, Pirlo deve fare i conti con unpesante. Alla delusione per non essere riusciti a incassare i tre punti si aggiunge la preoccupazione per l’che ha rimediato, giocatore fondamentale per gli schemi di Pirlo. Il laterale destro è uno dei migliori calciatori di questa Juventus e rischia fortemente di saltare il match di Champions.sta ilha riportato oggi Il Corriere dello Sport, per il calciatorec’è stato un problema muscolare alla gamba destra durante il match al San Paolo-Maradona. Ed è per questo motivo che è ...

fantom9 : Peccato per l'occasione persa, ma a dispetto di tutto (es. infortunio Cuadrado) proviamo a non rassegnarci! Anche s… - Roxas_223 : La notizia peggiore di ieri è sicuramente l'infortunio di Cuadrado Con la Champions ormai alle porte è una perdita pesantissima - StanisLaRochele : Con l'infortunio di Cuadrado i tempi sono maturi per il De ligt - Bonucci - Chiellini - Nebbia062 : Strike di Coso, ieri sera: con passaggio di merda ha costretto Cuadrado all’ammonizione e all’infortunio. ?? -