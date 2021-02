Incidente a Le Ferriere | investito e ucciso dall' auto pirata | si cercano testimoni

(Di lunedì 15 febbraio 2021) L'associazione di Aprilia 'La strada del ricordo' si è mobilitata per cercaredell'che nel pomeriggio di giovedì 11 febbraio si è verificato nella zona di Lee in cui ha ...

L'associazione di Aprilia 'La strada del ricordo' si è mobilitata per cercare testimoni dell'che nel pomeriggio di giovedì 11 febbraio si è verificato nella zona di Lee in cui ha perso la vita un giovane di origini pakistane . L'associazione ha lanciato un appello a quanti ......della strada che giovedì ha investito e ucciso un ciclista ferendone un altro in località, ... Ad indagare, sin dai primi attimi successivi all', avvenuto giovedì alle 17, gli agenti ...Aveva travolto due ciclisti, casusando la morte di uno di loro. Poi era fuggito. Ieri pomeriggio, personale della Polizia stradale, dopo 48 ore di attività investigative, ha arrestato ...Due giorni di indagini hanno portato all'arresto del pirata della strada che giovedì ha investito e ucciso un ciclista ferendone un altro in località Ferriere, ad Aprilia. A perdere la vita un giovane ...