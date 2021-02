In Liguria ristoranti aperti nonostante la zona arancione. Folla nei locali anche nel centro di Milano. A Roma chiude Fontana di Trevi (Di domenica 14 febbraio 2021) I divieti della zona arancione non fermano la ristorazione in Liguria. Dallo chef stellato Ivano Ricchebono a numerosi ristoranti di Genova, fino a Sanremo e Ventimiglia, decine di locali hanno servito il pranzo ai tavoli in barba alle norme previste per l’aggravarsi delle misure-anti Covid. Un’apertura massiccia che ha spinto il questore di Imperia a parlare di “sconfitta per tutti”. Assembramenti si sono registrati sia nel Levante che nel Ponente, dove la situazione è particolarmente critica. E nei centri più vicini al confine si segnala una forte presenza di cittadini stranieri, in particolare francesi che, non potendo festeggiare San Valentino, hanno passato la frontiera. La massiccia presenza si spiega col fatto che pur non potendo entrare senza tampone “negativo”, i controlli vengono effettuati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) I divieti dellanon fermano la ristorazione in. Dallo chef stellato Ivano Ricchebono a numerosidi Genova, fino a Sanremo e Ventimiglia, decine dihanno servito il pranzo ai tavoli in barba alle norme previste per l’aggravarsi delle misure-anti Covid. Un’apertura massiccia che ha spinto il questore di Imperia a parlare di “sconfitta per tutti”. Assembramenti si sono registrati sia nel Levante che nel Ponente, dove la situazione è particolarmente critica. E nei centri più vicini al confine si segnala una forte presenza di cittadini stranieri, in particolare francesi che, non potendo festeggiare San Valentino, hanno passato la frontiera. La massiccia presenza si spiega col fatto che pur non potendo entrare senza tampone “negativo”, i controlli vengono effettuati ...

Corriere : In Liguria ristoranti aperti per San valentino nonostante il divieto (e fanno il tutto ... - RaiNews : #coronavirus #covid19 #Liguria #zonaarancione, la 'rivolta' dei ristoratori' nel giorno di San Valentino. Ristorant… - Agenzia_Ansa : Nella Riviera ligure ristoranti aperti e pienone di francesi, nonostante la Regione sia da oggi in fascia arancione… - pieroomega : Ma #CapitanCazzaro ha già detto che bisogna aprire tutto e che le mascherine sono una 'dittatura sanitaria'? In L… - bbeghella : RT @fattoquotidiano: In Liguria ristoranti aperti nonostante la zona arancione. Folla nei locali anche nel centro di Milano. A Roma chiude… -