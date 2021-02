In Guinea ci sono otto nuovi casi di Ebola: sono i primi casi da quasi cinque anni (Di domenica 14 febbraio 2021) Le autorità sanitarie della Guinea, un paese di 12 milioni di abitanti nell’Africa occidentale, hanno annunciato di avere rilevato otto nuovi casi di Ebola, il virus che fra il 2013 e il 2016 causò una grave epidemia in diversi stati Leggi su ilpost (Di domenica 14 febbraio 2021) Le autorità sanitarie della, un paese di 12 milioni di abitanti nell’Africa occidentale, hanno annunciato di avere rilevatodi, il virus che fra il 2013 e il 2016 causò una grave epidemia in diversi stati

