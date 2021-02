Impianti sciistici, chiusura fino al 5 marzo. Speranza: "Rischio varianti" (Di domenica 14 febbraio 2021) Niente sci. Il ministro della Salute, Roberto Speranza , ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo 2021 , data di scadenza del Dpcm 14 ... Leggi su quotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Niente sci. Il ministro della Salute, Roberto, ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatorialial 52021 , data di scadenza del Dpcm 14 ...

GiovanniToti : Ci risiamo! Il Cts a 24 ore dalla riapertura degli impianti sciistici rimette tutto in discussione. Dopo la beffa d… - SkyTG24 : Covid, appello degli operatori sciistici della Valtellina: 'Non siamo burattini' - Tg3web : Sulla carta, da domani cadono i divieti per gli impianti sciistici, tanto che Lombardia e Piemonte hanno preparato… - aochianni : RT @GHINODITACCO18: 12 ore prima dell’apertura degli impianti sciistici tutto bloccato. Io non scio ma qualcuno lo capisce che gli imprendi… - giopenna : @GuidoCrosetto Ancora più assurdo che il ministro #Speranza firmi oggi il blocco della riapertura degli impianti sc… -