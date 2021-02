Impianti da sci fermi fino al 5 marzo Ordinanza del ministro della Salute: rischio contagi da corona virus (Di domenica 14 febbraio 2021) L'articolo Impianti da sci fermi fino al 5 marzo <small class="subtitle">Ordinanza del ministro della Salute: rischio contagi da corona virus</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 14 febbraio 2021) L'articoloda scial 5 delda proviene da Noi Notizie..

Agenzia_Ansa : Lo sci non riparte, nuovo stop agli impianti fino al 5 marzo. Speranza firma il provvedimento #ANSA - petergomezblog : Covid e varianti, Ricciardi: “Serve lockdown totale e immediato”. Il Cts sullo sci: “Non riaprire gli impianti, ma… - GiovanniToti : Ci risiamo! Il Cts a 24 ore dalla riapertura degli impianti sciistici rimette tutto in discussione. Dopo la beffa d… - skyeyes_ : A me sciare fa schifo al cazzo. L’ultima delle ultime cose di cui potrei sentire la mancanza sono gli impianti scii… - rz8463 : Fermo restando che non puoi bloccare l’apertura degli impianti da sci 14 ore prima, sotto trovate una foto del Pass… -