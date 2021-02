Impeachment, Donald Trump assolto: “Finita la caccia alle streghe” (Di domenica 14 febbraio 2021) Washington, 14 feb – L’ex presidente Usa Donald Trump è stato assolto al Senato nel procedimento di Impeachment per l’accusa di istigazione all’insurrezione: sotto accusa l’assalto dei suoi sostenitori a Capitol Hill il 6 gennaio scorso. Trump assolto per la seconda volta Alla fine la montagna ha partorito proverbiale topolino: solo 7 senatori repubblicani, contro i 17 che servivano per procedere, si sono uniti ai 50 democratici che hanno votato per l’Impeachment. Trump è stato assolto, quindi, per la seconda volta in un procedimento di Impeachment. E’ la prima volta che accade nella storia Usa che questo procedimento venga avviato contro un presidente non più in carica. Il quorum per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 14 febbraio 2021) Washington, 14 feb – L’ex presidente Usaè statoal Senato nel procedimento diper l’accusa di istigazione all’insurrezione: sotto accusa l’assalto dei suoi sostenitori a Capitol Hill il 6 gennaio scorso.per la seconda volta Alla fine la montagna ha partorito proverbiale topolino: solo 7 senatori repubblicani, contro i 17 che servivano per procedere, si sono uniti ai 50 democratici che hanno votato per l’è stato, quindi, per la seconda volta in un procedimento di. E’ la prima volta che accade nella storia Usa che questo procedimento venga avviato contro un presidente non più in carica. Il quorum per ...

you_trend : ?? Il Senato degli Stati Uniti assolve Donald Trump nel processo di impeachment con 57 voti per la condanna e 43 per… - HuffPostItalia : Donald Trump assolto dall'impeachment. Solo 7 repubblicani gli votano contro - MediasetTgcom24 : Usa, Donald Trump assolto nel secondo processo di impeachment #donaldtrump - JacopoSorbo : RT @you_trend: ?? Il Senato degli Stati Uniti assolve Donald Trump nel processo di impeachment con 57 voti per la condanna e 43 per l'assolu… - carlogubi : Estratto dalla conferenza stampa di Donald Trump dopo il non luogo a procedere nel suo secondo procedimento di impe… -