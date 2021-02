Ilary Blasi | il regalo di San Valentino per Totti | la sua reazione è esilarante | poi la magnifica sorpresa

(Di domenica 14 febbraio 2021) In alcune delle sue ultime Instagram Stories,ha mostrato ilfatto per Sana Francesco: la. Diciamoci la verità:e Francescoformano una delle coppie più simpatiche dello spettacolo italiano. Attivissimi sui loro rispettivi canali social, i due piccioncini non perdono mai occasione di poter rendere L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Mediagol : VIDEO, lo strano San Valentino di Totti. La beffa di Ilary Blasi e l'incredibile reazione del Pupone: 'Vaff...'… - cidivideunmuro : Mi spacco in due a uardare le storie di Ilary Blasi che regala a Totti un fiore con i baci perugina - gibzayn : le storie di ilary blasi stamattina mi hanno fatto volare ?????????? - 8antonio8989 : Ilary Blasi quanto ti voglio bene - DaddariosWho : Sto ridendo per le igs di Ilary Blasi -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

C'è anche un Visconte nel nuovo cast de L'Isola dei Famosi di. Il Visconte , come noto, è un titolo nobiliare che nella gerarchia araldica segue quello di Conte e precede quello di Barone. Ma chi è il Visconte che sbarcherà in Honduras? Il suo nome è ...Guglielmotti, inoltre, è entrato a far parte del cast di naufraghi dell'edizione 2021 de L'Isola dei Famosi , condotta da. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lui. Chi è ...In alcune delle sue ultime Instagram Stories, Ilary Blasi ha mostrato il regalo fatto per San Valentino a Francesco Totti: la reazione.San Valentino a casa Totti: la moglie di Francesco Ilary Blasi ha regalato all’ex attaccante un mazzo di fiori “speciale”. La reazione è stata inizialmente di stupore, ...