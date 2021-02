Il Tar “chiude” l’Ilva, la prima mina per la transizione ecologica targata Draghi (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Tar di Lecce ieri ha respinto il ricorso di ArcelorMittal e di Ilva in AS contro l’ordinanza del sindaco di Taranto, a suo tempo emanata, con la quale aveva disposto che i gestori del sito individuassero e superassero le criticità derivanti da fenomeni emissivi dell’acciaieria, stabilendo però, in difetto di interventi idonei, la fermata dell’area a caldo. Il Tribunale amministrativo, dopo una prima sospensiva accordata nei mesi scorsi per consentire valutazioni di merito di quanto contenuto nell’ordinanza sindacale, ha condiviso nel merito le sue motivazioni e ha assegnato un termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza perché gli impianti siano spenti. Arcelor e Ilva in AS hanno già preannunciato ricorso al Consiglio di Stato. Nel suo dispositivo il Tar fra l’altro ha affermato che “l’adeguamento tecnologico degli impianti e la conversione ... Leggi su formiche (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Tar di Lecce ieri ha respinto il ricorso di ArcelorMittal e di Ilva in AS contro l’ordinanza del sindaco di Taranto, a suo tempo emanata, con la quale aveva disposto che i gestori del sito individuassero e superassero le criticità derivanti da fenomeni emissivi dell’acciaieria, stabilendo però, in difetto di interventi idonei, la fermata dell’area a caldo. Il Tribunale amministrativo, dopo unasospensiva accordata nei mesi scorsi per consentire valutazioni di merito di quanto contenuto nell’ordinanza sindacale, ha condiviso nel merito le sue motivazioni e ha assegnato un termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza perché gli impianti siano spenti. Arcelor e Ilva in AS hanno già preannunciato ricorso al Consiglio di Stato. Nel suo dispositivo il Tar fra l’altro ha affermato che “l’adeguamento tecnologico degli impianti e la conversione ...

Umbria24 : MAPPA INTERATTIVA Asili e Materne: chi apre e chi chiude in Umbria dopo decisione del Tar - infoitinterno : Il Tar chiude l'area a caldo dell'ex Ilva: 'è dannosa per la salute' - lavocemanduria : Il Tar chiude l'area a caldo dell'ex Ilva: 'è dannosa per la salute' - gettasofia : RT @ImolaOggi: In arrivo altre migliaia di disoccupati 'ecologici'. Tar chiude area a caldo: ArcelorMittal Italia ricorre a Consiglio di St… - _fiorucci : RT @ImolaOggi: In arrivo altre migliaia di disoccupati 'ecologici'. Tar chiude area a caldo: ArcelorMittal Italia ricorre a Consiglio di St… -