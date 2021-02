Il solito Muriel riporta l’Atalanta alla vittoria: Cagliari sempre più giù (Di lunedì 15 febbraio 2021) Cagliari-Atalanta 0-1 sancisce il ritorno alla vittoria dei nerazzurri dopo due gare d’astinenza. Nel match valido per la 22^ giornata di Serie A e giocato alla Sardegna Arena, a decidere un match avaro di emozioni ci pensa il solito Muriel, che con una magia al 90? fa gridare di gioia il popolo bergamasco. Negli ultimi secondi l’arbitro Piccinini toglie un rigore inizialmente concesso ai sardi dopo aver consultato il Var. C’è quindi il rilancio in zona Champions della squadra di Giampiero Gasperini, a coronamento di una settimana ricca di soddisfazioni dopo la conquista della finale di Coppa Italia. Continua la crisi nera del Cagliari di Di Francesco, con la classifica che ora si fa davvero preoccupante. Cagliari-Atalanta 0-1 Cosa è successo? ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 15 febbraio 2021)-Atalanta 0-1 sancisce il ritornodei nerazzurri dopo due gare d’astinenza. Nel match valido per la 22^ giornata di Serie A e giocatoSardegna Arena, a decidere un match avaro di emozioni ci pensa il, che con una magia al 90? fa gridare di gioia il popolo bergamasco. Negli ultimi secondi l’arbitro Piccinini toglie un rigore inizialmente concesso ai sardi dopo aver consultato il Var. C’è quindi il rilancio in zona Champions della squadra di Giampiero Gasperini, a coronamento di una settimana ricca di soddisfazioni dopo la conquista della finale di Coppa Italia. Continua la crisi nera deldi Di Francesco, con la classifica che ora si fa davvero preoccupante.-Atalanta 0-1 Cosa è successo? ...

