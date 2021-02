Il Silenzio degli innocenti: ora si può pernottare nella casa di Buffalo Bill (Di domenica 14 febbraio 2021) Per il 30esimo anniversario de Il Silenzio degli innocenti, il proprietario della casa di Buffalo Bill ha deciso che ora si potrà pernottare nella dimora del serial killer. Rilassati, divertiti e... "Silenzio": così il proprietario della casa di Buffalo Bill ha deciso di promuovere la sua scelta di far pernottare le persone nella dimora in cui viveva il celebre serial killer de Il Silenzio degli innocenti. Il Silenzio degli innocenti questo San Valentino celebra 30 anni: perché non festeggiare annunciando che si potrà pernottare ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 febbraio 2021) Per il 30esimo anniversario de Il, il proprietario delladiha deciso che ora si potràdimora del serial killer. Rilassati, divertiti e... "": così il proprietario delladiha deciso di promuovere la sua scelta di farle personedimora in cui viveva il celebre serial killer de Il. Ilquesto San Valentino celebra 30 anni: perché non festeggiare annunciando che si potrà...

