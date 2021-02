IL SEGRETO | anticipazioni puntata di domenica 21 febbraio 2021

Leggi su tvsoap

(Di domenica 14 febbraio 2021)de Ildi21: Per quanto i repubblicani siano stati molto votati, la repubblica non è ancora stata proclamata e giungono dall’intera Spagna notizie contrastanti sui risultati elettorali. Alicia comincia a prendere confidenza con il suo incarico di sindaco, aiutata da Mauricio. Iñigo ha ormai scoperto che Isabel nasconde qualcuno nel padiglione e ne parla a Tomas, che però insiste per far finta di niente, ben sapendo che, in caso di richiesta di spiegazioni, la marchesa negherebbe tutto. Comunque Iñigo, temendo che l’uomo nascosto possa essere un amante di Isabel, intende affrontarlo. Onesimo vuole impegnarsi in un’attività di apicoltura, con grande ansia da parte di tutti. Dolores intanto è sempre più preoccupata per la nipote Belen, ...