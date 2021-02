Il Sassuolo espugna Crotone grazie a Berardi e Caputo

(Di domenica 14 febbraio 2021)(ITALPRESS) – Ilvince 2-1 a. In vantaggio al 14?, con il gol di, gli emiliani si fanno rimontare da Ounas al 26? ma trovano la vittoria a inizio ripresaal rigore trasformato da. Il primo tempo è anche più vivace del previsto, sotto la neve e il freddo dell'Ezio Scida. E' ila trovare il gol che sblocca il risultato, lo 0-1 degli emiliani arriva al 14? e porta la firma di, che riceve al vertice destro dell'area e calcia sul primo palo sorprendendo Cordaz. L'attaccante insiste e per poco non confeziona il raddoppio e la doppietta personale. Ilperò reagisce, il lampo di Ounas illumina e fulmina Consigli, siglando l'1-1 al 26? dopo aver messo a sedere Peluso. ...

N P GF GS Milan 49 22 15 4 3 45 25 Inter 47 21 14 5 2 51 23 Roma 43 22 13 4 5 47 35 Juventus 42 21 12 6 3 41 19 Napoli 40 21 13 1 7 45 21 Lazio 40 21 12 4 5 36 27 Atalanta 40 22 11 7 4 49 29