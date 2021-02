Il Recovery Fund, ovvero il Mes cambiato di nome (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb – Ottenuta dal parlamento europeo l’approvazione del regolamento, il Consiglio dell’Unione Europea ha ufficialmente adottato il Recovery Fund. La firma, apposta da Ursula Von Der Leyen e David Sassoli, presidenti rispettivamente della Commissione Ue e del parlamento europeo, accanto a quella del presidente di turno del Consiglio Ue, il portoghese António Costa, rende il Recovery Fund operativo. Ora la palla passa agli Stati membri, chiamati alla ratifica prima che l’Unione possa iniziare a raccogliere i fondi sul mercato per poi girarli ai governi sulla base dei piani nazionali. Un mostro burocratico L’occasione ci permette di tornare ancora una volta sul meccanismo di funzionamento del dispositivo. A partire da un dato di natura tecnica: se l’intenzione dell’Ue era quella di creare un altro ircocervo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb – Ottenuta dal parlamento europeo l’approvazione del regolamento, il Consiglio dell’Unione Europea ha ufficialmente adottato il. La firma, apposta da Ursula Von Der Leyen e David Sassoli, presidenti rispettivamente della Commissione Ue e del parlamento europeo, accanto a quella del presidente di turno del Consiglio Ue, il portoghese António Costa, rende iloperativo. Ora la palla passa agli Stati membri, chiamati alla ratifica prima che l’Unione possa iniziare a raccogliere i fondi sul mercato per poi girarli ai governi sulla base dei piani nazionali. Un mostro burocratico L’occasione ci permette di tornare ancora una volta sul meccanismo di funzionamento del dispositivo. A partire da un dato di natura tecnica: se l’intenzione dell’Ue era quella di creare un altro ircocervo ...

