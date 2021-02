Il piddino Boccia? Un eroe Travaglio patetico | cosa si inventa per insultare la Gelmini | direttore fuori controllo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 febbraio 2021) Povero ciccio, Marco, il quale schizza rabbia da ogni poro ogni giorno e sempre più, mentre assiste imbelle al tracollo del M5s e alla sparizione del suo cocco, Giuseppe Conte. Ora, i "tanto cari grillini", governano con lo "psiconano" Silvio Berlusconi. Un contrappasso favoloso, contro Marco Manetta, il quale infatti ora sul suo Fatto Quotidiano spara ad alzo zero contro i pentastellati. Dura la vita, per ilche una settimana prima del mandato conferito a Mario Draghi disse che Draghi non avrebbe mai fatto il premier. Già, un periodaccio. E per provare a uscire da questo periodaccio,non sa piùrsi. Non sa più chi. E così dal mazzo del livore ecco che oggi ilpesca la carta Mariastella ...