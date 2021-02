Il nostro referendum - La Fiat Nuova 500 è La Novità dellAnno 2021 (Di domenica 14 febbraio 2021) La Novità dell'Anno 2021 è la Fiat Nuova 500, che diventa così la prima auto elettrica vincitrice del referendum di Quattroruote, assegnato dal 2000. Con il 17,2% dei voti dei nostri lettori, si posiziona in cima a un podio tutto elettrificato, in cui si trovano anche la Toyota Yaris (7,8%), celebre per la sua motorizzazione ibrida, e la Volkswagen ID.3 (7,5%), un'altra vettura a batterie. La piccola Fiat elettrica, lo ricordiamo, è anche una delle sette finaliste per l'assegnazione del titolo di Auto dell'Anno 2021. Tante Ev. Il premio è il risultato di una votazione online che ha coinvolto i nostri lettori tra ottobre e dicembre. I votanti hanno potuto indicare il loro modello preferito tra 16 vetture ritenute le più interessanti dalla redazione sotto il profilo ... Leggi su quattroruote (Di domenica 14 febbraio 2021) Ladell'Annoè la500, che diventa così la prima auto elettrica vincitrice deldi Quattroruote, assegnato dal 2000. Con il 17,2% dei voti dei nostri lettori, si posiziona in cima a un podio tutto elettrificato, in cui si trovano anche la Toyota Yaris (7,8%), celebre per la sua motorizzazione ibrida, e la Volkswagen ID.3 (7,5%), un'altra vettura a batterie. La piccolaelettrica, lo ricordiamo, è anche una delle sette finaliste per l'assegnazione del titolo di Auto dell'Anno. Tante Ev. Il premio è il risultato di una votazione online che ha coinvolto i nostri lettori tra ottobre e dicembre. I votanti hanno potuto indicare il loro modello preferito tra 16 vetture ritenute le più interessanti dalla redazione sotto il profilo ...

Ultime Notizie dalla rete : nostro referendum 'Eternal Love' di Roberto Ottaviano su Rai Radio3 Eventi a Lecce

... ma sopratutto travalica l'idea fine a sè stessa di fare musica, per scavare a fondo nel nostro ego ... Il doppio cd è stato nominato miglior disco dell'anno per il Top Jazz 2020 , referendum annuale ...

Kosovo: netta vittoria del Vetevendosje relega partiti tradizionali a ruolo marginale

"È diventato chiaro che questa elezione era un referendum, e questo referendum su giustizia e ... La strada da percorrere è lunga, ma il nostro obiettivo è buono e nobile, e io sarò aperto", ha aggiunto ...

Premio La Novità dell'Anno 2021: i nostri lettori hanno scelto la Fiat Nuova 500 Quattroruote Referendum: l’Enpa si dissocia

L’Ente nazionale protezione animali si dissocia dalla proposta di referendum abrogativo della 157/92, definendolo superficiale e pressappochista e dichiarando che non lo appoggerà ...

La Scozia ci riprova Referendum per indipendenza

La Scozia ritenta la via dell'indipendenza per sfuggire alla Brexit. Il segretario alla Costituzione del governo scozzese, Michael Russell, ha annunciato che il testo per la convocazione di un nuovo r ...

